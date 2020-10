Sterke liefde. Spencer Davis R.I.P.

Ter gelegenheid van het overlijden van de naamgever (en oprichter) van de Spencer Davis Group gisteren had ik het volgende nummer gekozen. Ik zie er van af iets aan hun “Nederlandse” periode te doen, met Ray Fenwick van voorheen de Tee-Set, en de grote nummers komen nog wel eens of zijn al langs geweest.

Dit was een gok voor Radio London, dat het als een grote hit in de Fab Forty presenteerde, maar het regende brieven dat de plaat niet te vinden was. “Blijf doorvragen, ze moeten het kunnen leveren”.

Maar de distributieproblemen bleven. Een weekje op nr.44 in de officiële hitpuree, daar kwam het op neer – maar wij BigL/TW-fans weten wel beter.

Strong love is what you’ve got

And I can’t get no sleep

Strong love is what you’ve got

And I can’t find no key

I can hardly sleep at night

It makes me toss and turn

It’s a fire in my heart

And I just let it burn

Yeah, yeah, yeah

Strong love is what you’ve got

And I can hardly eat

Strong love is what you’ve got

And there is no retreat

I try to swallow, baby

It just won’t go down

Got my head a spinnin’, darlin’

It’s goin’ round and round

Goin’ round.

Yeah, yeah, yeah

I know your love is real

Show me how you feel

Oh yeah, Oh yeah

Strong love is what you’ve got

And I can’t get no sleep

Strong love is what you’ve got

And I can’t find no key

I can hardly sleep at night

It makes me toss and turn

It’s a fire in my heart

And I’m gonna let it burn

Let it burn



Strong love, 1965

En na 55 jaar kom ik er dan achter dat het een cover is van een band die verder in vergetelheid verzonken is.

Zijn beide nu Northern Soul? Het origineel net iets meer, want Steve Winwood is herkenbaar – al weet je nooit, nietwaar.

Ik veronderstel dat de vocalen van een zangeres komen, Mary Brown, die het mede geschreven heeft. Meer kan ik niet achterhalen (en zelfs dit is niet helemaal zeker).



The Malibus, 1965

Uitgelichte afbeelding: By Ron Kroon (ANEFO) – Cropped frm GaHetNa (Nationaal Archief NL) 919-6229, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76963060