Nooit meer terug naar mijn oude school

Toen ik er terechtkwam als leerling was het net omgezet van de Derde Vijfjarige H.B.S. naar lyceum, Van der Waalslyceum heette het dan. De oorspronkelijke naam bleef leven in de afkorting van de korfbalvereniging die er ontstaan was, DDV.

Toen ik de school verliet werd zij – de Mammoetwet sloeg toe – de Van der Waals Scholengemeenschap.

De natuurkundige werd in latere jaren beroofd van zijn school, toen werd het ’t Amstellyceum. Niet genoemd naar de rivier, die niet zo dichtbij is, maar naar de brouwerij die er ooit naast zat (’s middags kon je de brouwluchtjes binnen ruiken.)

Alles en iedereen woelt hier om verandering, zeker in eh onderwijs. Hoe lang ben ik dan niet op de Mauritskade geweest? Er is een hele vleugel Frisse Nieuwbouw aangebouwd en de school heet nu Metis Montessori Lyceum. Ongetwijfeld iets met winstoogmerk.

Nooit meer terug naar die rotschool? Zelfs een reünie zal er niet meer inzitten op deze manier.

(Ik heb mijn spoor op de school achterlaten in de vorm van de naam van de schoolkrant, Koeterwaals, in plaats van het ongelofelijke Vivariaties. Dat was nog heel wat, de naam bleef nog voortbestaan in de Amstellyceumtijd. Schoolkranten, bestaan die nog?)

I remember the thirty-five sweet goodbyes

When you put me on the Wolverine

Up to Annandale

It was still September

When your daddy was quite surprised

To find you with the working girls

In the county jail

I was smoking with the boys upstairs

When I heard about the whole affair

I said oh no

William and Mary won’t do

[Refrein:] Well I did not think the girlCould be so cruelAnd I’m never going backTo my old school

Oleanders growing outside her door

Soon they’re gonna be in bloom

Up in Annandale

I can’t stand her

Doing what she did before

Living like a gypsy queen

In a fairy tale

Well I hear the whistle but I can’t go

I’m gonna take her down to Mexico

She said oh no

Guadalajara won’t do

[Refrein]

California tumbles into the sea

That’ll be the day I go

Back to Annandale

Tried to warn you

About Chino and Daddy Gee

But I can’t seem to get to you

Through the U.S. Mail

Well I hear the whistle but I can’t go

I’m gonna take her down to Mexico

She said oh no

Guadalajara won’t do

[Refrein]



My old school, Steely Dan, 1973