Diane di Prima, een van de laatste nog levenden van de Beat Generation, is afgelopen zondag overleden.

Voor een in memoriam in het Nederlands verwijzen we naar GlobalInfo.

Hier leest zij Revolutionary letters #29 en #19 voor

Uitgelichte afbeelding: By Onehandclapping – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7774823