Geen vrede tot de vrijheid er is

Deze week gaan we weten of Trump richting de uitgang gaat of niet. Niet dat we van een Biden-presidentschap erg vrolijk gaan worden: oorlog, repressie en neoliberalisme zijn bij hem ook in ‘goede’ handen. Maar het vooruitzicht dat van een complete Trumpiaans bewind zal menigeen een eventuele overwinning van Biden toch doen begroeten als het iets mindere kwaad. Jammer is natuurlijk vooral dat ze niet allebei tegelijk kunnen verliezen. Daklozen genoeg die aan dat Witte Huis echt iets zouden hebben als de hoofdbewoner vertrok en niet zou worden vervangen.

Deze verkiezingsweek leek ons een geschikt moment om onze nieuwe opname te presenteren: ‘Minneapolis, May 2020’. Een lied, geschreven vlak na, en naar aanleiding van, de racistische politiemoord op George Floyd. De opstand tegen racisme en politiegeweld die naar aanleiding van die moord uitbrak laat zien in welke richting we het alternatief moeten zoeken tegen zowel Trump als Biden als tegen de hele racistische gevestigde orde in.

‘Minneapolis, May 2020’ dus, hier op een video-opname die gemaakt is in de regenwouden aan Tilburgs geheimzinnige noordkust.

One more man arrested, lying on the ground

One more police heel in his neck

One more racist murder downtown

One more man murdered for living while black

Four more racists in police uniform

Four more hearts filled with cold blooded hate

Four more carriers of society’s norms

Four more killers, paid by the state

Many more mournful words of regret

Many more words of hypocritical rage

Many more calls for harmony and peace

Many more acts on the political stage

No more patiently enduring the horror

No more lynchings with boots or with gun

No more tolerance for bigotry and terror

No more peace until justice’s been done

No more peace until the power has gone

No more peace until freedom has come



Your Local Pirates oftewel Joke Kaviaar & Peter Storm