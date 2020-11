Tijd voor dit nummer, ook al is het geen zomer, althans op het noordelijk halfrond, in de VS – maar “all around the world” danst men op straat.

U maakt de tekst maar uit het nummer op.



Dancing in the street, Martha and the Vandellas, 1964

Het interesseert u volkomen terecht niets, maar dit was mijn eerste “soul”- plaatje, in tegenstelling tot de “Rhythm & Blues” die daaraan vooraf heet te gaan.

Proost!

Uitgelicht: screenshot uit het filmpje