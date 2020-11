Folkklassieker du jour: Jesus Was A Crossmaker

Judee Sill is één van de meest tragische figuren uit de Californische folkrock-scene. Haar vader en haar broer overleden toen ze nog jong was. Haar moeder hertrouwde met Kennet Muse, een Tom en Jerry-animator die net als zijn gade regelmatig veel te diep in het glaasje keek. Judee ontvluchtte het ouderlijk huis, raakte verslaafd aan heroïne werd uiteindelijk opgepakt toen ze probeerde een aantal vervalste cheques te innen.

Na haar vrijlating besloot ze zich te richten op de muziek. Ze maakte twee prachtige platen die door critici juichend onthaald werden, maar voor geen meter verkochten. Haar eigen gedrag hielp ook al niet mee. Ze weigerde op treden als voorprogramma en maakte zich platenbaas David Geffen tot vijand door hem tijdens een optreden een aantal homofobe opmerkingen naar het hoofd te slingeren. Sill trok zich terug uit de muziek, kreeg een ernstig auto-ongeluk en raakte opnieuw verslaafd aan heroïne. In 1979 overleed ze aan een acute overdosis cocaïne en codeïne.

Judee schreef Jesus Was A Crossmaker nadat JD Souther de relatie met haar verbrak, wat Judee tot de rand van zelfmoord dreef: “Same time, I was having a really unhappy romance with this guy: he was a bandit, and a heartbreaker. So one morning I woke up and realised that “he’s a bandit and a heartbreaker” rhymes with “but Jesus was a crossmaker”. And I knew that even that wretched bastard was not beyond redemption”. Als zelfs Jezus (volgens het NT een timmerman) kruisen maakte waarmee onschuldige mensen geëxecuteerd werden, dan is niemand ‘beyond redemption’.

Intro] Sweet silver angels over the sea

Please come down fly in low for me

One time I trusted a stranger

‘Cause I heard his sweet song

And it was gently enticing me

Though there was something wrong

But when I turned he was gone

[Chorus 1]

Blinding me, his song remains, reminding me

He’s a bandit and a heart breaker

Oh, but Jesus was a cross maker

[Post-Chorus]

Sweet silver angels over the sea

Please come down fly in low for me

He wages war with the devil

A pistol by his side

And though he chases him out windows

And won’t give him a place to hide

He keeps his door open wide

[Chorus 2]

Fighting him, he lights a lamp inviting him

He’s a bandit and a heart breaker

Oh, but Jesus was a cross maker

[Post-Chorus]

Sweet silver angels over the sea

Please come down fly in low for me

[Verse 3]

I heard the thunder come rumbling

The light never looked so dim

I see the junction get nearer

And danger is in the wind

And either road’s looking grim

[Chorus 3]

Hiding me, earthly desire dividing me

He’s a bandit and a heart breaker

Oh, but Jesus was a cross maker

Yes, Jesus was a cross maker

[Post-Chorus]

Sweet silver angels over the sea

Please come down fly in low for me

[Verse 1]

One time I trusted a stranger

‘Cause I heard his sweet song

And it was gently enticing me

Though there was something wrong

But when I turned he was gone

[Chorus 1]

Blinding me, his song remains, reminding me

He’s a bandit and a heart breaker

Oh, but Jesus was a cross maker

Yes, Jesus was a cross maker

[Outro]

Oh, but Jesus was a cross maker

Yes, Jesus was a cross maker

Oh, but Jesus was a cross maker

Yes, Jesus was a cross maker

Oh, but Jesus was a cross maker

Yes, Jesus was a cross maker…

Uitgelichte afbeelding: By Source (WP:NFCC#4), Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=52404076