Eeuwigdurende liefde

De enige versies die er toe doen, en dit is het origineel.



Everlasting love, Robert Knight, 1967

(een overledene die ons even ontgaan is, op de week af drie jaar geleden)

Hearts gone astray, deep in hurt when they go

I went away, just when you, you needed me so

You won’t regret, I come back beggin’ you

Won’t you forget, welcome love we once knew

Open up your eyes then you realize

Here I stand with my everlasting love

Need you by my side, girl to be my bride

You’ll never be denied, everlasting love

From the very start, open up your heart

Feel that you’re part of everlasting love

Need a love to last forever

Need a love to last forever

Where life really flows, no one really knows

Till someone’s there to show the way to lasting love

Like the sun it shines, endlessly it shines

You always will be mine, if eternal love

Whenever love went wrong, ours would still be strong

We’d have our very own everlasting love

Need a love to last forever

Need a love to last forever

Open up your eyes then you realize

Here I stand with my everlasting love

Need you by my side, girl to be my bride

You’ll never be denied, everlasting love

From the very start, open up your heart

Be a lasting part of everlasting love

Whenever love went wrong, ours would still be strong

We’ll have our very own everlasting love



David Ruffin, ex-lead singer van de Temptations maakt er een naar zijn stijl droevig lied van, 1969