Er komt toch weer een lente

Dat had ik al verteld, nietwaar – de vondst van twee mysterieuze top-100-lijsten in mijn persoonlijk archief. Ik vermoed dat het een soort eigenhandig samengestelde lijst is van wat in die dagen (1966) belangrijke lijsten waren: de NME-lijst die op Luxemburg werd uitgezonden – en niet te vergeten een dag eerder dan bij de belendende percelen op Veronica; de Big L Fab Forty; de Caroline 60; en de Billboard (of was het Cashbox?) top-100.

Lang niet alles komt mij bekend voor en sommige noteringen zijn helemaal geen single geweest.

Men onthoudt gelukkig niet alles wat er te onthouden zou kunnen zijn.

In de lijst waarop de Yardbirds op 1 staan met Shapes of things (geweldig – morgen dan maar) tref ik op nr.12 There’ll be another spring aan, stijgend met stip (die gaf ik ook in die lijst) – maar ik heb er geen enkele herinnering aan.

Nee, het is niet het nummer van Peggy Lee dat ik overigens ook niet (her)ken.

Welnu, het is geschreven door de Shadows en het wordt gezongen door Frank Ifield, en blijkbaar hoort het bij een film over Robin Hood.

Meer hoeven we niet te weten, mees.