Nederlandstalige klassieker du jour: De Commensaal

Een al even lugubere als geestige afrekening met de burgermensmoraal door de onvolprezen Drs. P. Een commensaal (kostganger) blijkt een seriemoordenaar te zijn, maar daar liggen de verhuurders op zich niet wakker van. Het probleem is de rotzooi die de man veroorzaakt: “Hij moet maar weg, al is ’t een goeie commensaal/Zo’n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in ’t trapportaal”.

De originele versie dateert uit 1957. Drs. P zou het lied later nog eens opnemen onder de titel Het Trapportaal.

We hebben nou al sinds een maand of zeven

Een man die in de achterkamer woont

Je kunt met commensalen veel beleven

Maar zoiets is beslist nog nooit vertoond

Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal

Die onnatuurlijk om het leven is gekomen

Mijn vader zegt “Dat heb je van die commensaal”

Had jij die stiekemerd maar nooit in huis genomen

Mijn moeder zegt; Maar Jan

Het is zo’n keurig nette man

Zo rustig en beleefd

En die nooit dàt beschadigd heeft

Maar ja, daar ligt die juffrouw in het trapportaal

Nu kan je zeggen wat je wil, maar zoiets is toch niet normaal

De huur betaalt hij steevast alle weken

Toch hadden wij hem liever niet gehad

Bij ons wordt anders niet zo nauw gekeken

Met commensalen heb je altijd wat

Nou ligt er weer een juffrouw in het trapportaal

Die op afschuwelijke manier is overleden

Mijn moeder zegt: Maak toch niet zo’n schandaal

Want iedereen heeft toch zijn eigenaardigheden

Maar vader neemt het niet

Hij zegt “Dat is de vijfde griet

Wat heb ik aan die gein

Dat kost maar zeep en terpentijn

’t Is geen gezicht, zo’ n juffrouw in het trapportaal

En vrijheid blijheid, daar niet van, maar zoiets is niet meer normaal”

Als iemand eens een dame wil ontvangen

Dan is er in principe geen bezwaar

Maar niemand kan het uiterste verlangen

We maken van ons huis geen abattoir

Er ligt weer net zo’n juffrouw in het trapportaal

En alle mensen komen thuis met rooie schoenen

En Coba moppert, want de loper wordt zo schraal

Als zij hem elke keer maar weer opnieuw moet boenen

Er wordt in onze buurt

Al veel gegiecheld en gegluurd

Dat krijg je met zo n vent

Al sta je nog zo goed bekend

Hij moet maar weg, al is ’t een goede commensaal

Zo’n juffrouw hoort in het kanaal en niet bij ons in ’t trapportaal

Dit is waarachtig de eerste uitvoering op televisie, in het kleinkunstprogramma Mens durf te leven met Wim Ibo en Merel Laseur.

Leen Jongewaard, 1962.



Hier heet het Huisproblemen

Uitgelichte afbeelding: Door Jan Zandbergen – Derived from File:Heinz-polzer-alias-drs-p-1314016056.jpg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65857849