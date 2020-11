Ik denk dat het wel zal gaan regenen

Het origineel is volgens de laatste berichten van een zekere Julius Larosa, maar die versie is vooralsnog niet te vinden. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen, maar dat houden we onder ons. Dus de tot voor kort voor origineel passerende versie van Judy Collins, quasi-live, maar dat applaus had een ijzige stilte moeten zijn.



I think it’s going to rain today, 1966

Broken windows and empty hallways

A pale dead moon in the sky streaked with gray

Human kindness is overflowing

And I think it’s going to rain today

Scarecrows dressed in the latest styles

With frozen smiles to chase love away

Human kindness is overflowing

And I think it’s going to rain today

Lonely

Lonely

Tin can at my feet

Think I’ll kick it down the street

That’s the way to treat a friend

Bright before me the signs implore me

To help the needy and show them the way

Human kindness is overflowing

And I think it’s going to rain today



Helen Reddy – ik vernam pas van het bestaan van deze versie bij haar overlijden onlangs. 1971.

Dit wordt mij zeker niet in dank afgenomen in het redactielokaal. En Rob Chrispijn heeft het nog keeldichtknijpender gemaakt dan Randy Newman.

Niettemin



Ik denk dat niemand mij morgen mist, Herman van Veen, 1969

Dit is de versie die ik het eerst gekend heb – het is bij iedereen een lp-track, ik kan geen singleversie ontwaren vooralsnog:



Dusty Springfield, 1968

De eerste de beste, blijf ik vinden

Mijn eigen verhaal over een andere song maar met verwijzing naar deze: hier.

Een andere keer een verdere verzameling versies, waaronder ongetwijfeld die van auteur Randy Newman.

Uitgelichte afbeelding: still uit een van de video’s