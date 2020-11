Baudet kom weer want hy kan nie langer wag

Dit lied leek mij gisteren al toepasselijk voor de FvD-operette, maar vandaag is het dat nog meer.

De muziek is gebaseerd op een bekende jig waarvan de titel mij evenwel even niet te binnen wil schieten. De tekst is gebaseerd op die van een zekere Charles Miller, 1893. The cat came back, naspeuringen leveren op dat het als een black & white-minstrelnummer is bedoeld: met een accent te zingen dat het publiek moet herkennen. Dat spijt me dan voor het lied.

Nou, hier is een uitvoering door een als te goeder trouw bekend staande artiest.



Cisco Houston

De versie in het Afrikaans is als een steek onder water tegen de rooinek bedoeld, zoals uit het laatste couplet op te maken lijkt. Liedjes gaan de wereld rond en veranderen van betekenis.

Ou Jan Wilson had ‘n kat wat die ou nie wou verlaat

Hy‘t alles geprobeer om die kat daar weg te keer,

selfs na die predikant om raad van hom te kry

Die predikant die het gesê: “Die kat moet daar bly”

Maar die kat kom weer, want hy wil nie langer wag,

die kat kom weer net die volgende dag,

die kat kom weer, glo vir my dis waar,

die ander dag môre was die kat weer daar

Hulle sit hom op ’n skip en hul stuur hom na Ceylon

Die skip die was gelaai met ‘n twaalfduisend ton

Nie ver van die land daar het die skip gesink,

en al die matrose op die skip het verdrink

Maar die kat kom weer, want hy wil nie langer wag,

die kat kom weer net die volgende dag,

die kat kom weer, glo vir my dis waar,

die ander dag môre was die kat weer daar

Die boer die sweer toe blou: Ja, hy sou die kat doodskiet

Hy laai toe sy ou sanna met kruit en dinamiet

Hy lê die kat toe voor, die pad wat hy sou kom

die ander dag môre lê net vel en been

Maar die kat kom weer, want hy wil nie langer wag,

die kat kom weer net die volgende dag,

die kat kom weer, glo vir my dis waar,

die ander dag môre was die kat weer daar

Hullie sit hom in ’n ballon en die man die neemt dit aan;

Die katje te gaan gee vir die man in die maan.

Die ballon het gebars met ’n enorme skoot,

Tien myl van die plek lê die man morsdood.

Maar die kat kom weer, want hy wil nie langer wag.

Die kat kom weer, net die volgende dag;

Die kat kom weer. Glo vir my dis waar

Die ander dag môre was die kat weer daar.

Die kat sit op die stoep en hy eet ‘n stukkie kaas,

daar kom ‘n Skotsman aan, hy maak ‘n groot geraas

Die katjie kyk verwonder, veeg hom met sy poot,

die Skot speel “Britannia”, die kat skrik hom dood

Maar die geest kom weer, want hy wil nie langer wag,

die geest kom weer net die volgende dag,

die geest kom weer, glo vir my dis waar,

die ander dag môre was die kat weer daar,

die ander dag môre was die kat weer daar



Die kat kom weer, Jannie Moolman.

Maar goed, we hebben nu die kat Thierry…

– Uitgelichte afbeelding: Door Chosovi – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1544918