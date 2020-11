Nooit eerder zo bedroefd

Ze zijn opgericht door een voormalig lid van de Searchers, ze zijn vernoemd naar een mooi close-harmonynummer en toch wil het maar niet tussen Deep Purple en mij. Dit is een redelijk vlot nummer dat de toets van mijn kritiek kan doorstaan (naast Smoke on the water, maar die hebben we al gehad). ProgROCK.

Somebody, somebody

Come to my side

I’m tired, I’m crying

I’m sick inside

My woman, that woman

Just wasn’t right

Help me now, please my friend

I never felt so bad before

Never never before

So funny, so funny

Just like a show

One name, two people

All in a row

Somebody, somebody

Someone must go

Help me now, please my friend

I never felt so bad before

Never never before

I was hurt when I was younger

By a woman who was cold

She took my name

She took my body

And she threw away my soul

Can’t hide, I can’t hide

My misery

I know my sorrow

Won’t set me free

She did it, d’you see

She did it to me

Help me now, please my friend

I never felt so bad before

Never never before



Never before, 1972

