Bluesklassieker du jour: The Story Of My Life

Eddie Jones (December 10, 1926 – February 7, 1959), alias Guitar Slim wordt gezien al één van de meest invloedrijke bluesgitaristen ooit. Hij experimenteerde als eerste met distortion (vervorming), een techniek die 15 jaar later vervolmaakt zou worden door Jimi Hendrix.

In 1954 scoorde Slim een grote hit met The Things That I Used To Do, een single waarvan meer dan een miljoen exemplaren over de toonbank gingen. Helaas liep Slim’s drankgebruik volledig uit de klauw. Zijn muzikale carrière raakte in het slop en hijzelf aan lager wal. In 1959 overleed hij op 32-jarige leeftijd in New York aan een longontsteking.

[Intro]

Mmmm, omm

[Verse 1]

If my mother had not died

Lord my father left his child at home

If my mother had not died

Lord my father left his child at home

Maybe my life wouldn’t be so miserable, baby

Lord and I wouldn’t be so all alone

[Verse 2]

I was born in Alabama

Lord and I was raised up in Tennessee

I was born in Alabama

Lord and I was raised up in Tennessee

But no matter where I travel

Somebody always have tried to hurt poor me

[Verse 3]

Well, I rather been lying dead

Sleeping way down in my grave

Lord and live long in this sorrow

Hell and misery everyday

Uitgelichte afbeelding: By Source (WP:NFCC#4), Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=51988427