Het werd tijd dat L’Estaca van Lluis Llach een Nederlandse vertaling kreeg. Hier istie dan.

Opa Siset zat te praten

op de trap voor zijn huis tegen mij

Wachtend tot de zon op kwam

en wagens reden voorbij

Siset, ziet u niet deze staak hier

waaraan we geboeid blijven staan

Als we de kettingen niet breken

zullen we niet vrij kunnen gaan

Refr.

Als we gaan trekken, dan zal hij vallen

Daar gaat niet veel tijd meer overheen

Dan zal hij vallen, vallen, vallen

Stort hij aangevreten ineen

Als ik hier hard aan de ketting trek

En jij trekt hard aan de ketting daar

Dan zal hij vallen, vallen, vallen

Zo bevrijden wij elkaar

Maar Opa Siset, hoe lang duurt het?

Mijn handen raken ontveld

En als de kracht me in de steek laat

raak ik er meer door bekneld

Ik weet zeker dat hij verrot is

Maar, Siset, het wordt veel te zwaar

Dan vergeet ik steeds dat ik sterk ben

Zing ons dit lied voor elkaar:

Refr.

Opa Siset spreekt geen woord meer

Rukwinden sleurden hem mee

Waar zingt hij nu, wie weet het

‘k zit hier nu stil op een tree

En, komen ze langs, jonge mensen

Dan zing ik met rechte rug

Het laatste lied dat Siset zong

en me leerde een tijdje terug

Refr.