Dag mevrouw, dag mijnheer, zaterdagavond

Terry Dactyl & the Dinosaurs – een eigenlijk niet bestaande band die in 1972 enkele skiffle/jugbandnummers in de hitpuree kreeg. De zanger zal tegen de kerst toch maar eens langs moeten komen.

Everybody groovin’

Everybody boppin’

Everybody movin’

On a Saturday night

Everybody rockin’

Everybody revvin’

Everybody jiggin’

On a Saturday night

If you got a worry

That you don’t enjoy

You who will be happy

If you come and join, if you come and join

Everybody rockin’

Everybody revvin’

Everybody jiggin’

On a Saturday night

If you got a worry

That you don’t enjoy

You who will be happy

If you come and join, if you come and join

Everybody rockin’

Everybody revvin’

Everybody jiggin’

On a Saturday night, yeah!

It will get your mama

Kissing with your papa

We can roll together

On this Saturday night.



On a Saturdaynight

