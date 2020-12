Kerstklassieker du jour: Brimstone Rock

Bijna Kerst, dus tijd voor spirituele bezinning. David Eugene Edwards (DEE) had wat je noemt een moeilijke jeugd. Zijn grootvader was lid van de Nazareense Kerk, een fundamentalistische evangelische gemeenschap. David’s vader rebelleerde tegen de kerk (en zijn vader) door zich aan te sluiten bij een 1% motorgang en – vooral – te grijpen naar de fles. Toen DEE 6 jaar oud was overleed zijn vader aan leukemie. Zijn moeder reageerde op de dood van haar man met een zware zenuwinzinking waarvan ze nooit helemaal herstelde.

DEE werd opgevoed door zijn grootvader. In de kerkdiensten van de Nazareners speelden Satan en de Hel een grotere rol dan God en de Hemel, en naar verluid deed niemand onder voor DEE’s grootvader wat betreft hel-en-verdoemenis preken.

DEE is een nog steeds een diepgelovig mens, maar de banden met de Nazareense Kerk heeft hij lang geleden al doorgesneden. Een vrolijk geloof hangt hij niet aan, de Heidelbergse Catechismus is er met de paplepel ingegoten: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Een vraag die zowel de Catechismus als DEE zonder aarzelen met Ja beantwoorden: every man is evil yes/ and everyman is a liar/and unashamed with wicked tongues sing/in the black soul choir (Black Soul Choir).

Listen closely to me now my darlin’ girl

There’s one who’s out to have you

An jus’ his breath will burn your curls

Don’t you fret you needn’t bother don’t you fret

Here comes the father yet

Whatcha doin’ up atop my roof

Creepin’ ‘cross them shingles

You ‘bout scared me half to death girl

What’s your name ruthie lingle

Oye I heard your talkin’

That little Jesus geek need a good ass good ass clockin’

Oye I seen your mockin’

Don’t you dare boy think my lord hath done

Forgotten

No

I beseech the lord clear my head

Before once again I scar the soul

Of that girl in my bed

O lord clear my bed for once again I

Scar the soul of that girl in my head

Revenge is mine saith the lord

Uitgelichte afbeelding: By Barbara Mürdter – photo taken by Barbara Mürdter, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=230980