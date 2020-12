Films op het kassie kijken met Kerst deel 1: Grey Gardens

U kent de traditie, voorzover u nog televisie kijkt, wat lang niet meer vanzelfsprekend is dezer dagen. Dat maakt niet uit, want dit ziet u ook op een computerscherm of telefoon.

In de kerstvakantie krijg je speelfilms op de buis. Ik zag de Searchers alweer, die de naam van de beatgroep heeft geleverd en de titel van het nummer van Buddy Holly, That’ll be the day. Chicken run is ook een bijna vast ingrediënt nu kip op tafel niet meer speciaal voor kerst is. The sound of music is onontkoombaar en vul verder maar in.

Dit is een klassieker die u niet mag missen en die waarschijnlijk toch niet op de buis komt, nog cultfilm ook, uit 1975. Mijn geliefde Chris vond dat we die beslist gezien moesten hebben. Na een kwartier liep de zaal zo goed als leeg en Chris vlijde haar lieftallig hoofd op mijn schouder en sliep gerust door de film heen. Ik heb hem helemaal uitgezeten, er voor zorgende dat de liefste niet wakker werd, wat met dat geschreeuw op het doek nog een kunst was.

Grey Gardens

Uitgelichte afbeelding: By Photograph credited to Herb Goro, per sources. Distributed by Portrait Releasing, Inc. – Scan via Heritage Auctions. Cropped from the original., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86281496