Jullie fascisten zullen allemaal verliezen

Het Resistance Revival Chorus met Rhiannon Giddens (van de Carolina Chocolate Drops) brengen een opzwepende versie van de klassieker – en het filmpje laat zien dat 2020 (en de jaren die eraan vooraf zijn gegaan) niet enkel een jaar is van lijdzaam quarantaines ondergaan en Trump en zijns gelijken laten zitten. Daarover misschien later nog. Laat u in vervoering brengen!



All you fascists bound to lose

– Uitgelichte afbeelding: By Appalachian Encounters – Rhiannon Giddens, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12521908

h/t GlobalInfo