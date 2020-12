Kassie kijken met de kerst deel 2: Plan 9 from Outer Space

Bij mijn tweede bezoek aan Londen maakte ik kennis met televisie op de hotelkamer (en radio, die ik op Caroline zette en blijkbaar door een schoonmaakster weer op iets anders werd gezet). In Engeland had men in die dagen al ontbijttelevisie, iets waar ik nog steeds niet aan moet denken in eigen huis, maar op vakantie is het iets geheel anders – dan hoef je namelijk niet naar je werk, begrijpt u.

In het programma op de vroege ochtend dat ik te zien kreeg was een rubriek The Worst from Hollywood. In de film sterft Bela Lugosi, maar hij sterft ook echt als de film wordt opgenomen. De regisseur/producer neemt dan maar zijn rol over en bedekt zijn gezicht met zijn mantel zodat we niet kunnen zien dat Lugosi er niet meer is. Dat de shots worden genomen in het donker respectievelijk in daglicht, ach wie maalt er om. Moet Ed Wood gedacht hebben. Hij werd later nog beroemd als mislukt cineast en hoofdfiguur in een film vernoemd naar hem. Maar genoeg!

Deze rubriek is ook mislukt wat mij betreft, want de films die ik verder had uitgezocht stonden wel compleet op YT maar bleken van geluid ontdaan te zijn. Dit is het dus. Maar u heeft gisteren toch ook The Sound of Music helemaal uitgezeten? Voor het eerst zag ik hem als antifascistische rolprent. Ed Wood had het hart ook op de juiste plaats, begrijp ik.



Plan 9 from Outer Space, 1959

– Uitgelichte afbeelding: The original uploader was One Salient Oversight at English Wikipedia.Later versions were uploaded by Ibaranoff24 at en.wikipedia. – Transferred from en.wikipedia to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1793456