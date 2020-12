Slaap zacht, onschuldig kind

Het is vandaag de dag van de Onschuldige Kinderkens, gewijd aan de mythe dat Herodes opdracht had gegeven alle mannelijke borelingen te doden om te voorkomen dat zij koning van de Joden konden worden. Jozef en Maria ontvluchtten naar Egypte.

Een slaapliedje voor de vermoorden – of als dit te gruwelijk klinkt: voor kindeke Jezus dat rustig moet blijven tijdens de vlucht, maar dat is ongetwijfeld een verkeerde interpretatie.

De Coventry Carol, opgetekend in de 14de eeuw en een minder gebruikelijk kerstlied nu.

Lully, lullay, thou little tiny child,

Bye bye, lully, lullay.

Lully, lullay, thou little tiny child,

Bye bye, lully, lullay.

O sisters too, how may we do

For to preserve this day

This poor youngling for whom we sing,

“Bye bye, lully, lullay”?

Herod the king, in his raging,

Charged he hath this day

His men of might in his own sight

All young children to slay.

That woe is me, poor child, for thee

And ever mourn and may

For thy parting neither say nor sing,

“Bye bye, lully, lullay.”



Charlotte Church



Anúna

– Uitgelichte afbeelding: Door Peter Paul Rubens – picture taken and uploaded by Paul Hermans Genomen op 27 september 2018, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73302145