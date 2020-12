Gelukkig nieuwjaar!

Het filmpje is schaarser geworden – zou het komen doordat inmiddels te lezen valt dat de piano door Nicky Hopkins wordt bespeeld, Jimmy Page gitaar speelt en John Paul Jones ook iets doet op deze plaat, het nummer geschreven door Randy Newman?

Toen het uitkwam was het alleen de zangeres die telde en die werd later van haar identiteit beroofd want ze trouwde met iemand die pas echt beroemd werd.

Het eerste plaatje dat ik ooit in Engeland heb gekocht en dat gestolen werd terwijl ik in mijn spel opging aan de slot machine, die werkte verslavend.

Maart 1967, toen was de single een half jaar oud.



Happy New Year, Beverley [Kutner]