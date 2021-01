Een bloem, groen als de pijnboom

Hij was een onverwachte, onaangekondigde gast op de avond van de Círculo de Cultura Portuguesa in Amsterdam, een Portugese Engelbert Humperdinck (die heet eigenlijk Jerry Dorsey) in wit pak, “een echte fadozanger” werd hij bij aankondiging genoemd. Een aangename verrassing. Fado heeft na de revolutie van 1974 lang in een kwade reuk gestaan, als lievelingsgenre van het oude regime.

Toch werd Carlos do Carmo in 1976 uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival. Portugal heeft de gewoonte gehandhaafd in eigen taal en eigen genres mee te doen, wat op één opmerkelijke keer na niet heeft geholpen punten binnen te halen. Dit troubadourslied geschreven door eigentijdse dichter Manuel Alegre was geen uitzondering.

Carlos do Carmo is gisteren overleden. Een nieuw jaar, een nieuwe dodenlijst.

1.Eu podia chamar-te pátria minha

dar-te o mais lindo nome português

podia dar-te um nome de rainha

que este amor é de Pedro por Inês.

2/5.Mas não há forma não há verso não há leito

para este fogo amor para este rio.

Como dizer um coração fora do peito?

Meu amor transbordou. E eu sem navio.

3/6.Gostar de ti é um poema que não digo

que não há taça amor para este vinho

não há guitarras nem cantar de amigo

não há flor não há flor de verde pinho.

4. Não há barco nem trigo não há trevo

não há palavras para dizer esta canção.

Gostar de ti é um poema que não escrevo.

Que há um rio sem leito. E eu sem coração.



Uma flor de verde pinho, 1976

Zie/luister ook hier.

