Je weet waar ik geposteerd ben

Op de dag waarop de spreekwoordelijke stagiair van De Groene, die natuurlijk een kwaliteitsredacteur is van het honk van Holman en Engelen, zijn onwetendheid aangaande Orwell en de Spaanse Burgeroorlog kon etaleren, maar weer eens een lied uit de Burgeroorlogstijd.

Si me quieres escribir

ya sabes mi paradero.

Si me quieres escribir

ya sabes mi paradero.

Tercera Brigada Mixta,

primera línea de fuego.

Tercera Brigada Mixta,

primera línea de fuego.

Aunque me tiren el puente

y también la pasarela.

Aunque me tiren el puente

y también la pasarela

me verás pasar el Ebro,

en un barquito de vela

me verás pasar el Ebro,

en un barquito de vela.

Diez mil veces que los tiren,

diez mil veces los haremos.

Diez mil veces que los tiren,

diez mil veces los haremos.

Tenemos cabeza dura

los del Cuerpo de Ingenieros.

Tenemos cabeza dura

los del Cuerpo de Ingenieros.

En el Ebro se han hundido

las banderas italianas.

En el Ebro se han hundido

las banderas italianas

y en los puentes sólo ondean

las que son republicanas

y en los puentes sólo ondean

las que son republicanas.



Si me quieres escribir (ya sabes mi paradero), Coro Popular Jabalón

