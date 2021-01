Eerbetoon aan Captain Beefheart

Vandaag is het 11 jaar geleden dan Don van Vliet, alias Captain Beefheart, overleed. Of Van Vliet ‘het enige échte genie uit de geschiedenis van de rock ’n roll’ (Lester Bangs) is, laten we in het midden. Zeker is in elk geval dat Beefheart’s mix van beat-poëzie, rauwe blues, jazz en avant garde rock volstrekt uniek is, en – ondanks talloze pogingen daartoe – nooit geëvenaard.



“I’d never just want to do what everybody else did. I’d be contributing to the sameness of everything” – Don van Vliet.

Arnold’s favoriet, van het debuutalbum Safe as Milk, waarschijnlijk Beefheart’s meest toegankelijke album. Met een twintigjarige Ry Cooder op gitaar: