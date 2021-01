Folkklassieker du jour: Ashokan Farewell

Ashokan Farewell is het thema van Ken Burns’ The Civil War, de beste historische documentaire ooit. Tot vandaag heb ik altijd gedacht dat deze beroemde, melancholieke wals ook uit die periode stamde, maar het blijkt dus een uit 1982 daterende compositie van Jay Ungar te zijn. Bedankt, Spotify! De versie uit de Transatlantic Sessions staat helaas niet op Youtube, maar de versie hieronder is ook beeldschoon.

Uitgelichte afbeelding: By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=50569626