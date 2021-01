Laat mij niet achter met een gebroken hart

Als de titel u al bekend voorkomt zal het helaas waarschijnlijk dat vervelende duet zijn. Kiki Dee solo is mij dierbaar en Elton John heeft prachtige dingen gemaakt, maar zo’n grootste hit – enfin, wansmaak wint altijd.

Bacharach & David waren Elton John voor. En hoe. De b-kant van Trains and boats and planes dat dan ook eingelijk een dubbele a-kant had, de hit in het VK.

Laa-lalala, lalalalalaa, laalalaa

Lalala-lalalaa

One drop of rain doesn’t make the sun run away –

Don’t go breakin’ my heart!

One falling leaf doesn’t make September in May –

Don’t go breakin’ my heart!

I made a mistake –

Now, must you make

A mountain out of a grain of sand?

Don’t throw love away

Because I went astray

For a while

Teach my heart how to smile, ohh!

One sad goodbye doesn’t mean we can’t love again –

Don’t go breakin’ my heart!

My love will last ‘til the sky falls down, even then

You’ll remain in my heart!

Come to my arms, forevermore –

Stay in my arms and give me your love!

Laa-lalala, lalalalalaa, laalalaa

Don’t go breakin’ my heart!

Laa-lalala, lalalalalaa, laalalaa

Don’t go breakin’ my heart!



1965

De vocalistes, achtergrondzangeressen bij allerlei andere artiesten, tot Jimi Hendrix een toe, hebben het opgenomen als a-kant met het orkest van Tony Hatch. Jammer maar helaas, geen hit (en dat telde nog zwaar in 1965).



The Breakaways

– Uitgelichte afbeelding: Vicki Brown, voorheen van de Breakaways. By Simone Bol – wikiportret.nl, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22867812