Garagerockklassieker du jour: Sleeps With Angels

De titeltrack van Neil’s gelijknamige album uit 1994. Neil en Crazy Horse wilden eigenlijk een uitbundig, rauw grunge-album opnemen, maar de zelfmoord van Kurt Cobain leidde tot een verandering van de plannen. Cobain had een briefje achtergelaten waarin hij Young’s befaamde regel “It’s better to burn out than to fade away” uit My My, Hey Hey (Into The Black) citeerde, iets wat Neil naar eigen zeggen tot in het diepst van zijn ziel schokte.

Young is nooit bereid geweest dieper in te gaan op Sleeps With Angels. Het enige dat hij kwijt wil is dat de songs op het album verschillende droevige taferelen beschrijven: “Sleeps With Angels has a lot of overtones to it, from different situations that were described in it – a lot of sad scenes. I’ve never really spoken about why I made that album. I don’t want to start now”. Misschien moet Sleeps With Angels wel gezien worden als een elegie voor zowel Cobain als voor grunge, het genre dat Nirvana groot maakte. Album en song zullen in elk geval voor eeuwig geassocieerd worden met de dood van Kurt Cobain.

[Verse 1]She wasn’t perfect

She had some trips of her own

He wasn’t worried

At least he wasn’t alone (Too late)

He sleeps with angels (Too soon)

He’s always on someone’s mind

[Chorus]He sleeps with angels (Too late)He sleeps with angels (Too soon) [Verse 2]She was a teen queenShe saw the dark side of lifeShe made things happenBut when he did it that nightShe ran up phone billsShe moved around from town to town (Too late)He sleeps with angels (Too soon)He’s always on someone’s mind

Uitgelichte afbeelding: By Per Ole Hagen – Per Ole Hagen, CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10820963