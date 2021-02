Zolang een mens een mens is

Behalve Het Apekot was lange tijd weinig tot niets van het werk van Vuile Mong en zijn Vieze Gasten op de jijbuis te vinden. Dat is jammer, hun nummer-een-hit is natuurlijk niet te versmaden (en te danken aan zeezender Mi Amigo), maar wat aansluit bij de strijdcultuur van de jaren zeventig zou toch niet vergeten moeten worden. En laat nu dan toch van alles opduiken van het gezelschap dat jarenlang de Pinksterlanddagen heeft opgeluisterd.

Geen tekst nodig voor deze vrije bewerking van het Einheitsfrontlied van Brecht en Eisler. Na één keer luisteren zingt u het mee of zingt u het zelf.