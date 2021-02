Gnossienne 2.0

Het Duits-Egyptische orkest Cairo Steps heeft een repertoire dat zowel klassieke en moderne, als oosterse en westerse muziek met elkaar verbindt. Hun keuze om Gnossienne No. 1, een van de bekendste werken van Éric Satie, te bewerken past naadloos in dat streven. Het arrangement van de hand van Basem Darwisch, de ud-speler van het gezelschap, kent solo-momenten voor sax, ud en duduk, alvorens soefi-zanger Ehab Younis het podium opeist. De vraag of deze een bestaand dichtwerk reciteert of vrijelijk improviseert, dan wel een combinatie van beide, moet ik helaas schuldig blijven. Het resultaat is in elk geval bijzonder geslaagd.

Saties Gnossienne #1 door Cairo Steps ft. Sheikh Ehab Younis (Cairo Opera House, 2016):

Uitgelichte afbeelding door cairo34