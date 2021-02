De liefde is vreemd

Belofte maakt schuld en het was beloofd – het nummer waarvan Love will make you fail in school nogal afgeleid is: Mickey & Sylvia met Love is strange, 1956

Betty Everett & Jerry Butler, 1964, Jerry krijgt mij zo omver (niet voor het eerst dat ik op deze manier uit de kast kom)

Everly Brothers, 1965. Het playbacken op de Nederlandse tv ging niet best, Don had te veel pillen op. Als er al een filmpje van is laat ik het maar zitten. Het “kom alsjeblieft naar huis” is schrijnend autobiografisch.

“Ethel Smith” wier naam de eigenlijke schrijver even geleend had – Bo Diddley. Demoversie, Chess vond het niets voor hem. 1956