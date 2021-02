Hoor mij huilen

Excuses hoor, dat wij niet alle doden direct gedenken in de muziekrubriek. Gitarist Hilton Valentine van The Animals is onlangs overleden, en menig intro van de groep wordt door hem bepaald, juist ook hun grootste hit The house of the rising sun. Dit is de opvolgsingle uit 1964, geen cover maar eigen werk. Het rinkelende geluid van de gitaar geeft het extra snelheid in de instrumentale intermezzi.

I don’t hear your knock upon my door

I don’t have your lovin’ anymore

Since you been gone I’m a-hurtin’ inside

Well I want you baby by my side, Yeah

I’m cryin’, I’m cryin’

Hear me cryin’ baby

Hear me cryin’

I’m lonely and blue baby every night

Yeah, you know you didn’t treat me right

And now my tears begin to fall

Well I want you baby and that’s all

I’m cryin’, I’m cryin’

Hear me cryin’ baby

Hear me cryin’

I don’t hear your knock upon my door

I don’t have your lovin’ anymore

Since you been gone I’m hurtin’ inside, yeah

Well I want you baby by my side

But I’m cryin’, you know I’m cryin’

Hear me cryin’ baby

Hear me cryin’

Hear me cryin’

I’m crying