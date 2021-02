Die andere Jimmie Rodgers (en dan weer niet de bluesman)

Ook overleden afgelopen maand: Jimmie Rodgers. De Jimmie Rodgers die geboren is in het sterfjaar van de Grote Jimmie Rodgers. Die van het charmante English country garden, die dus. Hier een opmerkelijke cover van een nummer van Michel Polnareff.

Love me, please love me, 1966

Bo Diddley, 1958. Van de plantage naar de hitparade, via de man die zich er naar vernoemd heeft.

Zomaar twee nummers. Meer in de toekomst naar bevind van zaken.