Folkklassieker du Jour: Kaap’ren Varen

Ik schaam me kapot. Ik kwam er namelijk als 57-jarige muzikant pas gisterenavond achter wat een prachtige muziek Fungus maakte in de jaren zeventig! Natuurlijk kende ik de hit Kaap’ren Varen wel, en dat was het nummer dat ik toevallig eens aanklikte op YouTube. Pas nu, met mijn rijpere muzikale inzicht dan dat van een achtjarige jongen in 1972, hoorde ik hoe goed dat nummer gearrangeerd en gespeeld werd. Ik luisterde het hele album af en vond het werkelijk prachtig. Ook wist ik trouwens niet dat The Amazing Stroopwafels deels uit dezelfde muzikanten als Fungus bestond, wat een blamage.

Hier de oorspronkelijke opname met de fantastische ritmesectie bestaande uit drummer Louis Debij en bassist Koos Pakvis:

Maar Fred Piek nam later nog een andere, tevens erg mooie, wat lichter klinkende versie met Walter Kuipers op, die op het album Vroeger is Terug uit 1998 staat:

Ik zocht naar meer muziek van zanger Fred Piek, en kwam onder andere dit recente nummer tegen. Wat iedereen die dementerende ouders (gehad) heeft moet raken, wat het mij dus ook deed:

Ik heb het album Vroeger is Terug gelijk aangeschaft op Fred Pieks persoonlijke site. Dergelijk mooie muziek (en trouwens ook erg mooie Nederlandstalige teksten) moet beloond, en dan dus niet met slechts een paar streams op Spotify, want dat levert maar liefst 0,1 cent per stream op, en soms zelfs nog minder.