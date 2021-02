Ter nagedachtenis aan de Arabische Lente: ‘Helwa ya baladi’

De Arabische Lente, dit jaar tien jaar geleden. Ik was daar toen, kort nadat ik met bloggen begonnen was, vrij intensief bij betrokken. Ik blogde eind december 2010 over Tunesië en later vooral over Egypte (meest op mijn Engelstalige blog). Later dat jaar was ik ook in Cairo. Er zijn redenen waarom ik daar dit jaar helaas niet over kon schrijven. Bij de radiozender France Inter lees ik echter dat er als monument voor die Arabische Lente een nieuwe versie is uitgebracht van Helwa ya baladi (Mijn prachtige vaderland) van de zangeres Dalida, een lied dat uiterst populair was tijdens de ‘dagen van Tahrir’ in 2011. Toevallig was het ook een lied dat aan mij was blijven kleven nadat het was behandeld tijdens mijn eerste Arabische lessen in 1985 in Cairo. Speciale herinneringen, kortom. Laat het mijn bijdrage zijn aan de herdenking van de Arabische Lente. (Het heeft hier een Engelse vertaling)

(Dalida was de naam waaronder de zangeres Yolanda Christina Gigliotti (1933-1987) optrad. Zij werd als Italiaanse geboren in Cairo, maar woonde later in Parijs en kreeg er de Franse nationaliteit. Ze was begin jaren ’60 een keer ‘Miss Egypte’. Ook haar carrière als zangeres was uiterst succesvol. In haar persoonlijke leven was ze echter niet gelukkig. In 1987 pleegde ze zelfmoord).

Ook verschenen op Abu’s blog.

Uitgelichte afbeelding: door FabioDekker op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4048309