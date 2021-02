De mars van de Prins van Oranje

Herinnering aan dagen van radio op – eh – de radio, BBC World Service. De BBC, toonbeeld van conservatisme van oudsher, nu nog verder gekortwiekt en gemuilkorfd door een zich noemend conservatief regime. De World Service was op zekere dag eenvoudigweg niet meer te horen hier in Nederland, op de middengolf, de zender was wegbezuinigd.

Ik ga nu niet de hele verwarrende geschiedenis navertellen van Lilliburlero. Ik schrijf het hier lekker toe aan hofcomponisten van Lodewijk XIV als La Marche du Prince d’Orange, hier gespeeld door een Deens orkest, Folkekons Turné Orchestra in 2016. Allerlei knopen doorgehakt. En het blijft een markante melodie.