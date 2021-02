Perfecte popsong du jour: Denis(e)

De eerste echte hit voor Blondie, dat toen nog gezien werd als een punkband. Mijn vader had een hekel aan punk – hij vond Cliff Richard al teringherrie – en ik herinner me nog goed hoe hij met opengevallen mond naar de Sex Pistols op tv zat te kijken. Opmerkelijk genoeg stelde hij zijn mening over Blondie radicaal bij na het zien van deze video. Drie keer raden waarom. Nee, het was niet vanwege de muziek.

Het origineel werd in 1963 op de plaat gezet door Randy & The Rainbows, een doowopgroep uit New York. Visueel misschien wat minder aantrekkelijk dan Blondie, maar muzikaal niet minder goed.

Uitgelichte afbeelding: Door Private Stock Records – eBay itemphoto frontphoto backphoto front, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20135757