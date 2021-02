Punkklassieker du jour: Dat Wordt Nog Wat Met Sinterklaas Dit Jaar

Nog geen jaar oud, maar nu al ondergewaardeerd, zoals een gevatte reaguurder op Youtube opmerkt. Afkomstig van het album Boel Aan De Hand. Geen enkele van de songs op dit album van de Amsterdamse punks duurt langer dan een minuut, de meeste songs worden binnen 30 seconden afgehandeld. Logisch, volgens de leden van de band: “Als na een minuut je punt nog niet duidelijk is, heb je gefaald”. Songtitels als LEG DE ZUIDAS IN DE AS laten weinig aan de verbeelding over. Hulde voor het sentiment, btw. Als toetje de band live in/bij de 3FM Live Box.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Robert Anasch on Unsplash