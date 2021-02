Je kneep een oogje dicht

Een gedenkwaardige progROCKER, op het grensvlak van rock en blues, als single de laatste nr. 1 in mijn persoonlijke lijst, 1971. Ik heb hem nog een tijd hervat, maar het aanbod van de radio werd gaandeweg minder inspirerend; toen het weer beter werd later in de jaren zeventig was het voor dat soort tienerbezigheden te laat wat mij betreft.

You turned a blind eye to everything I ever said

You turned a blind eye to everything I ever did



You didn’t worry, when I called your telephone

You didn’t worry, baby

You’re just content to roam around



Blind eye, Wishbone Ash, 1970