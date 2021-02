Er zit een gat in de emmer

U kent het of u kent het niet, maar hier is het: There’s a hole in the bucket van Harry Belafonte en Odetta. Ik herinner het me van Chris Howland op een Duitse zender via de draadomroep (ik ga dat niet allemaal uitleggen voor u, jonge lezer/es). Je moet het niet vaker dan een keer horen.

Net als Catootje heeft dit zeurderige lied een Nederduitse oorsprong, opgetekend al in de achttiende eeuw. Het is door immigranten terechtgekomen in Pennsylvania en zo bij Engelstaligen bekend geworden. Maar de versie van Belafonte en Odetta is ook alweer lang geleden.

Nederduits is onder de aanduiding Oostnederlands, nu: Nedersaksisch, de taal van half huidig Nederland (geweest) dus u begrijpt deze benadering van het oorspronkelijke lied vast wel. Uit DDR-tijden nog, de Mecklenburger Musikanten und Chor, Wenn de Pott aber nu en Loch hätt.