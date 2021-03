Micky op de dansvloer

Van die overleden zangeressen van wie je het nieuws pas jaren later verneemt. Twinkle, gestorven in 2015, lieveling van Radio Caroline, en daarom gehaat door de BBC en dus gedoemd nooit een Grote Hit te maken – al was het maar omdat Terry over zelfmoord ging. Die moet nog eens. Nu haar Northern Souluitstapje uit 1969 – of ze in die scene veel gedraaid is betwijfel ik gezien haar herkenbare ijle stem.

Micky

Waar herken ik dat heeheehhee-koor ook alweer van? Nou, onder andere deze

Out on the floor, Dobie Gray, 1965