Vermijd de maneschijn

Hoe of waarom zou ik niet kunnen zeggen, maar dezer dagen zit dit lied in mijn hoofd. En de versie die ik van jongsafaan ken is natuurlijk niet het origineel – dat is deze heerlijke op de grens van old time en honkytonk van Slim Willet (die het geschreven heeft) en de Brush Cutters. 1952

Don’t let the stars get in your eyes

Don’t let the moon break your heart

Love blooms at night

In daylight it dies

Don’t let the stars get in your eyes

Don’t keep your heart from me

For someday I’ll return

And you know you’re the only one I’ll ever love



Too many nights

Too many stars

Too many moons could change your mind

If I’m gone too long

Don’t forget where you belong

When the stars come out remember you are mine



Don’t let the stars get in your eyes

Don’t let the moon break your heart

Love blooms at night

In daylight it dies

Don’t let the stars get in your eyes

Don’t keep your heart from me

For someday I’ll return

And you know you’re the only one I’ll ever love



Too many miles

Too many days

Too many nights to be alone

Oh, please keep your heart

While we are apart

Don’t you linger in the moonlight when I’m gone

Don’t let the stars get in your eyes

Don’t let the moon break your heart

Love blooms at night

In daylight it dies

Don’t let the stars get in your eyes

Don’t keep your heart from me

For someday I’ll return

And you know you’re the only one I’ll ever love

(I’ll ever love) I’ll ever love



You’re the only one

I’ll ever love

De versie van Dean Martin, ook uit 1952, al weet ik zeker dat ik hem niet uit dat jaar ken… maar wel de versie waarvan ik het nummer oorspronkelijk ken. De hitversie voor een breed publiek evenwel is deze

Perry Como, 1953

De countrypurist George Jones, steen des aanstoots in Nashville, 1962. Bij deze opsomming laat ik het nu even.