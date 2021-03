De ware oervader van de Britse blues, Chris Barber, ruste in vrede

Er was een tijd waarin Dixieland niet met lebrale verkiezingsavondjes geassocieerd hoefde te worden – wel eens op de tekst van Down by the riverside gelet?

Waarom zouden ze dit in hemelsnaam spelen bij VVD”Meer geld voor defensie”66? Maar intussen zijn ze in die kringen van de dixieland af, misschien heeft iemand ze verteld dat het eigenlijk begrafenismuziek is. In dit nummer speelt Lonnie Donegan al mee, de meester van de skifflemuziek in Groot-Brittannië. En skiffle ligt aan de basis van de beatgroepen, de Beatles natuurlijk in de eerste plaats te noemen. En in het kader van de terugkoppeling een nummer van de Chris Barber Jazzband, geschreven door Paul McCartney, die zelf meespeelt:

Cat call, 1967

Uit latere dagen, lange improvisatie op Big noise from Winnetka. Op het einde de baspartij uit Sunshine of your love – Barber heeft op eigen kosten en risico verscheidene bluesgroten uit de VS naar Groot-Brittannië laten komen voor optredens en heeft ook op die manier de beatscene helpen ontstaan. Zonder Barber geen Beatles of Stones, daar komt het op neer. Of Cream, enzovoort. Dus begin niet over Ice cream. Al die verbindingen wettigen een los artikel, vraag niet wanneer dat komt.

Petite fleur, 1959. Zijn grootste hit. Mijn persoonlijke kennismaking met Barber was bij mijn eerste transistorradio, die al spoedig gezegend werd met de komst van Radio Caroline en Radio Atlanta. In die vroege zeezenderdagen vlogen de versies van dit nummer om je oren, al had Louis Armstrong er de hit mee. Bij terughoren is deze versie van Hello Dolly wat tekst betreft acceptabeler dan de andere waarbij ik al bij voorbaat ineenkromp bij de gedachte. Barber kwam uit een goed links nest en zal dus behoorlijk opgevoed zijn geweest.

1964

Chris Barber is 2 maart jongstleden overleden. Hij ruste in vrede.