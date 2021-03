Nederlandstalige klassieker du jour: Kalverliefde

Een van de mooiste songs van de veel te vroeg overleden Robert Long (Bob Leverman). Long was misschien wel de beste tekstdichter die Nederland ooit heeft gekend – veel beter dan Lennaert Nijgh imo. Zijn Nederlandstalige debuut Vroeger of Later lag in ’74 – ’75 bij alle hippies en linkse activisten op de draaitafel.

De bekendste song van Vroeger of Later is ongetwijfeld Mien, een liedje waar we destijds als blowende anarchisten om voor de hand liggende redenen geen genoeg van konden krijgen. Kalverliefde is misschien nóg wel mooier. Zelden is de verwarring, de onhandigheid en de pijn die bij de eerste liefde horen zó goed beschreven als hier.

Ja kalverliefde was het wel

misschien zelfs min of meer een spel

dat werd gespeeld,

en met je hobby’s werd gedeeld



soms zat je samen in een klas

of liep je door het hoge gras

buiten de stad

onhandig mompelde je wat

onhandig fluisterde je: schat!



ook ging je met haar mee naar huis

en deed je huiswerk bij haar thuis

dan zei ze: mam?! mag hij straks ook een boterham?



ze zeiden dat je met haar ging

want om je pink droeg jij haar ring

met rode steen, die gaf ze eerder aan geen een..

zo’n mooie ring had jij alleen



dan komt de tijd waarop je ziet

met meisjes lopen is toch niet zo als je dacht

wat had je eigenlijk verwacht?



je kleurde diep tot in je nek

als vriendjes riepen: Meiden gek!

omdat je wist, met vissen had men jou gemist

en liever had jij ook gevist

en ’s avonds zeg je na een feest

waar je met haar bent heen geweest

hier is je ring..

wat moet ik met dat klere ding?!

en het leek haar ’s avonds nog zo echt

en nu opeens heb jij gezegd..

ik wil niet meer..

de eerste keer doet zo iets zeer

dan lig je huilend in je bed

je voelt een redeloos verzet

en ook de pijn

je denkt zo zal het nooit meer zijn

zo zal het zeker nooit meer zijn

je weet zo zal het nooit meer zijn

Uitgelichte afbeelding: Door Hans Peters / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ac54e782-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67971189