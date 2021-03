Alle koninginnen die ooit geleefd hebben

Zijn Indian love call heeft naar men zegt de aarde gered van een aanval van marsmannetjes. Met dit nummer heeft hij vele weken op de eerste plaats van de hitparade gestaan in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Die film Mars attacks illustreert hoezeer het idee dat dit vernieuwende muziek voor de jongelui was naar de achtergrond was verdwenen. En tja, het woord “queens” is intussen van gebruik veranderd… En jodelen wordt in brede lagen niet meer gewaardeerd.

Oh Rose, my Rose Marie

Oh Rose Marie I love you

I’m always dreaming of you

No matter what I do I can’t forget you

Sometimes I wish that I’d never met you

And yet if I should lose you

T’would mean my very life to me

Of all the queens that ever lived I’d choose you

To rule me my Rose Marie

Of all the queens that ever lived I’d choose you

To rule me my Rose Marie

Of all the queens that ever lived I’d choose you, yes I’d choose you

To rule me my Rose Marie

Rose Marie, Slim Whitman, 1954