De kersentijd

Le temps des cerises, zoals vermeld in dit artikel over de Commune. Geschreven in 1866, een van de zachtste, weemoedigste liederen van de linkerzijde.

Quand nous en serons au temps des cerises

Et gai rossignol et merle moqueur

Seront tous en fête

Les belles auront la folie en tête

Et les amoureux du soleil au coeur

Quand nous chanterons le temps des cerises

Sifflera bien mieux le merle moqueur

Mais il est bien court le temps des cerises

Où l’on s’en va deux cueillir en rêvant

Des pendants d’oreilles

Cerises d’amour aux robes pareilles

Tombant sous la feuille en gouttes de sang

Mais il est bien court le temps des cerises

Pendants de corail qu’on cueille en rêvant

Quand vous en serez au temps des cerises

Si vous avez peur des chagrins d’amour

Évitez les belles

Moi qui ne crains pas les peines cruelles

Je ne vivrai pas sans souffrir un jour

Quand vous en serez au temps des cerises

Vous aurez aussi des chagrins d’amour

J’aimerai toujours le temps des cerises

C’est de ce temps-là que je garde au coeur

Une plaie ouverte

Et Dame Fortune, en m’étant offerte

Ne saura jamais calmer ma douleur

J’aimerai toujours le temps des cerises

Et le souvenir que je garde au coeur

Charles Trenet in een swingversie, 1942

Yves Montand, 1955