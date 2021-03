Naar aanleiding van een korte discussie in het redactielokaal over de beste liveperformer ooit. Vergeet Michael Jackson en Mick Jagger, ze verbleken bij James Brown (van wie ze overigens hun act gejat hadden). Niks mis met dat laatste – beter goed gejat dan slecht bedacht, zoals Bono – maar het zijn en blijven slappe aftreksels. Hier is de Godfather of Soul tijdens een optreden in 1964. Nooit geëvenaard.

Uitgelichte afbeelding: https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=19940815