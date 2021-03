Een vrolijk lenterondeel: J.H. Leopold

’t Getij liet uit den mantel zijn

van wind en strenge kou en regen

en heeft een luchten zwier gekregen

van helderlichten zonneschijn.



En daar is dier noch vogelijn,

of in zijn taal roept het u tegen:

’t getij liet uit den mantel zijn

van wind en strenge kou en regen.



Rivier en beek en springfontein

hebben een staatsie aangekregen

uit zilverdruppels saamgeregen,

een elk wil op het fleurigst zijn,

’t getij liet uit den mantel zijn.