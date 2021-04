Deels gejat van Willie Dixon’s You Need Love, maar dat mag de pret niet drukken. De riff is klassiek en bedacht door Page, niet door Dixon. Dit keer geen bijgevoegde tekst, maar er is toch niemand die naar Led Zeppelin luistert vanwege de poëtische teksten, dus who cares (het gaat over neuken, mocht dat je niet duidelijk zijn). Als toetje You Need Love in de uitvoering van Muddy Waters.

Uitgelichte afbeelding: By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=10427286