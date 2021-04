Een winterse paashymne

Tradities zijn er om gekoesterd te worden zolang ze het koesteren waard zijn. Het is Pasen, feest van opstanding – al belooft het weer in Nederland bijna winters te zijn. De flashmob uit het Beiroetse winkelcentrum van tien jaar geleden:

Nu is het voor mij ook al jaren traditie om Pasen te beginnen met Morning has broken, dit is de dag die de Eeuwige heeft gemaakt. Maar schets mijn verrassing maar nu ik verneem dat het van huis uit een Schots-Gaelic kerstlied is, “Kind van de vreugde”. Het Quadriga Consort:

Leanabh an àigh, an Leanabh bh’ aig Màiri

Rugadh san stàball, Rìgh nan Dùl;

Thàinig do ‘n fhàsach, dh’fhuling ‘n ar n-àite

Son’ iad an àireamh bhitheas dhà dlùth!

Ged a bhios leanabain aig rìghrean na talmhainn

An greadhnachas garbh is anabarr mùirn,

‘S geàrr gus am falbh iad, ‘s fàsaidh iad anfhann,

An àilleachd ‘san dealbh a’ searg ‘san ùir.

Cha b’ionann ‘s an t-Uan thàinig gur fuasgladh

Iriosal, stuama ghluais e’n tùs;

E naomh gun truailleachd, Cruithfhear an t-sluaigh,

Dh’éirich e suas le buaidh o ùir.

Leanabh an àigh, mar dh’aithris na fàidhean;

‘S na h-àinglean àrd’, b’e miann an sùl;

‘S E ‘s airidh air gràdh ‘s air urram thoirt dhà

Sona an àireamh bhitheas dhà dlùth.

Geboorte en verrijzenis zijn in feite niet te scheiden maar daar gaat het niet om nu. Of wel? Moge Pasen gezegend zijn voor ons allen.