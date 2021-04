Er staat niet wat er staat

Vijf dagen na het nachtbrakersdebat over de verkenners en de “Functie elders” voor Omtzigt die in de notulen genoemd werd en dankzij het ragfijn spel van Ollongren (van wie we de “21th century skills” ook kennen) uitgelekt. Kaag laat weten dat “er niet staat wat er staat.” Waterstaat? Als vanaf morgen de Tweede Kamer een D’66-praeses heeft weten we dat er weer ouderwets gesjoemeld wordt. En het literaire citaat was ongetwijfeld niet als literair citaat bedoeld.

De dichter Martinus Nijhoff is net te kort dood wat betreft de rechten voor het overnemen van de tekst van Awater maar hier is een voordracht in twee delen, op muziek.